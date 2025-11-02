  1. Anasayfa
Türkiye'nin en çok kredi kartı borçlusu illeri belli oldu

Türkiye'nin en çok kredi kartı borçlusu illeri belli oldu
Güncelleme:

BDDK verilerine göre, Türkiye’de kredi borcu en yüksek il Ankara olurken, borcunu ödeyemeyip takibe düşenlerin en yoğun olduğu şehir Karaman oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2025’in ilk 9 aylık verilerine göre Türkiye’nin iller bazında borç durumunu açıkladı. Rapora göre, toplam kredi borcunda en üst sırada Ankara yer alırken, borcunu ödeyemeyen ve takibe düşen vatandaş sayısının en yoğun olduğu şehir Karaman oldu.

Nefes'te yer alan habere göre, toplam kredi borcuna bakıldığında, Ankaralılar kişi başına ortalama 595 bin 699 lirayla listenin zirvesinde bulunuyor. İstanbul’da bu rakam 582 bin 897 lira, Gaziantep’te 436 bin 827 lira, Antalya’da 383 bin 718 lira ve Denizli’de 343 bin 533 lira olarak kaydedildi. 

Karaman’da kişi başına düşen takipteki alacak tutarı 13 bin 316 liraya ulaştı. Karaman’ı 12 bin 903 lirayla İstanbul ve 11 bin 462 lirayla Muğla izledi. Gaziantep 10 bin 680 lirayla dördüncü, Kocaeli ise 9 bin 989 lirayla beşinci sırada yer aldı. Ödeme konusunda en az sıkıntı yaşayan il ise bin 702 lira ile Muş oldu; Bayburt ve Gümüşhane de borç yükü en hafif şehirler arasında yer aldı.

Doğu ve Güneydoğu illeri ise kredi borcunda en düşük seviyelerde kaldı. Bingöl, kişi başına 61 bin 386 lira ile en az borçlu şehir olurken, Hakkari, Ağrı, Şırnak ve Muş da düşük borç seviyeleriyle dikkat çekti.

Öte yandan BDDK’nın raporuna göre, bankaların takipteki alacakları bir yılda yüzde 91 artış gösterdi. Geçen yıl 263 milyar lira olan rakam bu yıl 502 milyar lirayı aşarken, toplam nakdi kredilerdeki artış oranı yüzde 42 ile sınırlı kaldı.

 

 

Nefes

