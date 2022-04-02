  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'nin faize ödediği para dudak uçuklattı

Türkiye'nin faize ödediği para dudak uçuklattı

Türkiye'nin faize ödediği para dudak uçuklattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "faiz sebep, enflasyon sonuç" derken, Türkiye'nin faize ödediği para hesaplandı. Ödenen paranın miktarı dudak uçuklatmaya yetti.

Türkiye’nin yıllık ödediği faizle ilgili Euronews bir değerlendirme haberi yaptı. Euronews'in haberine göre 2017 yılında faiz giderlerinin bütçedeki payı yüzde 8,4’e kadar düşmesine rağmen bu oran 2021 yılında yüzde 11,3’e çıktı. 2003-2021 yılları arasında Türkiye’nin faize ödediği toplam miktar ise 515,7 milyar dolar.

Bu dönemde Türkiye’nin yıllık faiz harcaması ortalama 27,1 milyar dolar dolar oldu. Aynı dönemde vergi gelirlerinin yüzde 18’i faiz ödemelerine gitti.

2000 YILINDAN BU YANA TÜRKİYE’NİN AYRINTILI FAİZ KARNESİ.

Türkiye’de resmi verilere göre yıllık enflasyon yüzde 54’ü aştı. Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan “Faiz sebep, enflasyon sonuç” tezini savunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan ve yönetimleri de son dönemde sıkça değişti. Erdoğan’ın ısrarlı çıkışlarından sonra Merkez Bankası politika faizini yüzde 14’e kadar düşürdü. Bu karar sonrası Türk lirası başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri karşısında değer kaybederken enflasyon da tırmanışa geçti. Türkiye’nin faiz yükü de artış eğiliminde.

 2017’DE ÖDENEN TOPLAM FAİZ İKİ AYDA ÖDENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ilk iki ayında Türkiye’nin toplam faiz harcaması 57,9 milyar TL oldu.Bu miktar 2017 yılının tamamında yapılan 56,7 milyar lira faiz ödemesinden daha fazla. 2017 sonrasında TL bazında faiz harcamalarının tırmanmaya başlaması dikkat çekiyor. 2018’de 74 milyar dolar lira olan faiz giderleri 2019’da 99,9 milyara, 2020’de 134 milyar ve 2021’de 180,9 milyar liraya kadar çıktı.

Etiketler faiz faiz ödemesi Türkiye ödeme hazine ak parti iktidar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında soğuk duş: ''Oh oh çekiyordun, hadi çeksene yine!''
Adana'da sıradan bir gün... Polisleri kaldırımda ellerinde çekirdekle izlediler
''Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik'' diyen Ethem Sancak AK Parti'den istifa etti
Tırnak yeme, panik atak, şizofreni... İşte ünlülerin hiç bilinmeyen gizli hastalıklar
Kimi destek verdi kimi topa tuttu: Demet Akalın'dan hocaları eleştiren paylaşım
''Eyvah'' dedirten yıl sonu dolar kuru tahmini açıklandı
İstanbul'da lüks villaya şok baskın! ''Ramazan'a girmeden son kez'' dediler
Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar
AK Partili Belediye Başkanı baltayı fena taşa vurdu
Banka kredilerinde yeni dönem! Okumadan kredi çekmeyin