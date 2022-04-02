Türkiye'nin faize ödediği para dudak uçuklattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "faiz sebep, enflasyon sonuç" derken, Türkiye'nin faize ödediği para hesaplandı. Ödenen paranın miktarı dudak uçuklatmaya yetti.

Türkiye’nin yıllık ödediği faizle ilgili Euronews bir değerlendirme haberi yaptı. Euronews'in haberine göre 2017 yılında faiz giderlerinin bütçedeki payı yüzde 8,4’e kadar düşmesine rağmen bu oran 2021 yılında yüzde 11,3’e çıktı. 2003-2021 yılları arasında Türkiye’nin faize ödediği toplam miktar ise 515,7 milyar dolar.

Bu dönemde Türkiye’nin yıllık faiz harcaması ortalama 27,1 milyar dolar dolar oldu. Aynı dönemde vergi gelirlerinin yüzde 18’i faiz ödemelerine gitti.

2000 YILINDAN BU YANA TÜRKİYE’NİN AYRINTILI FAİZ KARNESİ.

Türkiye’de resmi verilere göre yıllık enflasyon yüzde 54’ü aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Faiz sebep, enflasyon sonuç” tezini savunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan ve yönetimleri de son dönemde sıkça değişti. Erdoğan’ın ısrarlı çıkışlarından sonra Merkez Bankası politika faizini yüzde 14’e kadar düşürdü. Bu karar sonrası Türk lirası başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri karşısında değer kaybederken enflasyon da tırmanışa geçti. Türkiye’nin faiz yükü de artış eğiliminde.

2017’DE ÖDENEN TOPLAM FAİZ İKİ AYDA ÖDENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ilk iki ayında Türkiye’nin toplam faiz harcaması 57,9 milyar TL oldu.Bu miktar 2017 yılının tamamında yapılan 56,7 milyar lira faiz ödemesinden daha fazla. 2017 sonrasında TL bazında faiz harcamalarının tırmanmaya başlaması dikkat çekiyor. 2018’de 74 milyar dolar lira olan faiz giderleri 2019’da 99,9 milyara, 2020’de 134 milyar ve 2021’de 180,9 milyar liraya kadar çıktı.