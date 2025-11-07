  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'nin ilaç devi ekonomik krize yenildi! Resmen iflas etti

Türkiye'nin ilaç devi ekonomik krize yenildi! Resmen iflas etti

Türkiye'nin ilaç devi ekonomik krize yenildi! Resmen iflas etti
Güncelleme:

Bursa merkezli FarmaVip ilça firması, konkordato sürecinden çıkamayarak resmen iflas etti.

Bursa merkezli FarmaVip İlaç ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş., yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle konkordatodan çıkamayarak resmen iflas etti. Türkiye’nin önde gelen ilaç üreticilerinden biri olan şirketin iflas kararı, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alındı.

Mahkeme kararında konkordato talebinin reddedildiği ve şirketin iflasına hükmedildiğine yer verildi. Karara göre, 5 Kasım 2025 itibarıyla iflas işlemleri başlatıldı ve tasfiyenin adi tasfiye usulüyle yapılmasına karar verildi. Ayrıca, şirkete daha önce tanınan tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı.

Türkiye'nin ilaç devlerinden biri haline gelmişti

2014 yılında iki eczacı tarafından kurulan FarmaVip, kısa sürede Türkiye ilaç sektöründe dikkat çeken bir konuma yükselmişti. Şirket, 2017 yılında ruhsat devirlerini tamamlayarak 2020’de ilaç satışı ve pazarlamasına başladı. 2022 yılında ise piyasada yaygın kullanılan bir antibiyotiğin pazarlama haklarını üstlendi.

Şirket 2021’de fabrika kurma çalışmalarına başlamış, üretim kapasitesini genişletmeyi hedeflemişti. Ancak artan maliyetler, döviz kurları ve finansal daralma nedeniyle bu planlar yarıda kaldı. Konkordato sürecinden çıkamayan FarmaVip, iflas kararının ardından faaliyetlerini tamamen durdurdu.

text-ad
Etiketler ilan firması farmavip iflas
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Futbolda bahis skandalı kulüplere sıçradı: İki Süper Lig takımı yöneticisi gözaltında! Futbolda bahis skandalı kulüplere sıçradı: İki Süper Lig takımı yöneticisi gözaltında! ''Hayasızca hareket'' ve ''teşhircilikle'' suçlanan Manifest grubu kızları için yeni karar ''Hayasızca hareket'' ve ''teşhircilikle'' suçlanan Manifest grubu kızları için yeni karar Hamrun'u 3-0 yenen Samsunspor Konferans Ligi'nde liderliğe yükseldi Hamrun'u 3-0 yenen Samsunspor Konferans Ligi'nde liderliğe yükseldi Beyaz Saray’da korku dolu anlar; Mehmet Öz müdahale etti! Beyaz Saray’da korku dolu anlar; Mehmet Öz müdahale etti! Emlak Konut'tan İstanbul'da faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz konut fırsatı Emlak Konut'tan İstanbul'da faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz konut fırsatı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerini bir kez daha değiştirdi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerini bir kez daha değiştirdi Akrabasını tüfekle vurup can çekişirken dakikalarca darp eden zanlının savunması ''pes'' dedirtti Akrabasını tüfekle vurup can çekişirken dakikalarca darp eden zanlının savunması ''pes'' dedirtti ''50 TL'lik alıyorum'' diyenler artık alamayacak: Akaryakıt fiyatlarına bir rekor zam daha geldi! ''50 TL'lik alıyorum'' diyenler artık alamayacak: Akaryakıt fiyatlarına bir rekor zam daha geldi! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ''asıl risk Marmara'da'' uyarısı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ''asıl risk Marmara'da'' uyarısı! 90'lı yıllara damgasını vuran isim, 62 yaşında 20 yaşında gibi gözükebilmesinin sırrını açıkladı 90'lı yıllara damgasını vuran isim, 62 yaşında 20 yaşında gibi gözükebilmesinin sırrını açıkladı
Son seçimlerde Erdoğan'ı desteklemişti... Bir sonraki seçimde ''adayım'' dedi! Son seçimlerde Erdoğan'ı desteklemişti... Bir sonraki seçimde ''adayım'' dedi! Bakanlık 7 bin TL'lik boyoz hesabını da cezasız bırakmadı! Bakanlık 7 bin TL'lik boyoz hesabını da cezasız bırakmadı! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! Viktoria Plzen'de skandal pankart: ''Türklerle savaş olmalı'' Viktoria Plzen'de skandal pankart: ''Türklerle savaş olmalı'' Bir hükümlü ve sevgilisinden kadın gardiyana yapay zeka ile akılalmaz tuzak Bir hükümlü ve sevgilisinden kadın gardiyana yapay zeka ile akılalmaz tuzak İstanbul'un burnunun dibinde 5 bin yıllık tarihi keşif! İstanbul'un burnunun dibinde 5 bin yıllık tarihi keşif! Eşini kaybettikten sonra 5 yıldır otomobilde yaşıyor... Eşini kaybettikten sonra 5 yıldır otomobilde yaşıyor... Bakan eşinden olay ''Bekir Bozdağ'' hamlesi: Tepki paylaşımını beğendi Bakan eşinden olay ''Bekir Bozdağ'' hamlesi: Tepki paylaşımını beğendi İstanbul'daki özel hastanede skandal: Bu görüntüler infial yarattı İstanbul'daki özel hastanede skandal: Bu görüntüler infial yarattı Belediyenin kazı çalışmasında korkunç manzara: Her yerden insan kemiği çıktı! Belediyenin kazı çalışmasında korkunç manzara: Her yerden insan kemiği çıktı!