ucuzucuyorum.com Pazarı Değiştirebilecek 2 Markadan Birisi

Amerika’lı ünlü ve güvenilir online SEO Ajansı Semrush’un yaptığı ‘’Türkiye’de Online Uçak Bileti Pazarı’’ alanında 2021 yılı Mart-Eylül arasına yönelik analizinde, geçtiğimiz Aralık ayında kurulan ucuzucuyorum.com adlı online uçak bileti satış uygulaması ile e-ticaret ve alışveriş sitesi hepsiburada’nın iştiraki olan hepsifly ile birlikte Türkiye uçak bileti satış pazarında dengeleri değiştirebilecek iki uygulamadan birisi olarak gösterildi.

Amerika’lı ünlü ve güvenilir online SEO Ajansı Semrush’un yaptığı ‘’Türkiye’de Online Uçak Bileti Pazarı’’ alanında 2021 yılı Mart-Eylül arasına yönelik analizinde, geçtiğimiz Aralık ayında kurulan ucuzucuyorum.com adlı online uçak bileti satış uygulaması ile e-ticaret ve alışveriş sitesi hepsiburada’nın iştiraki olan hepsifly ile birlikte Türkiye uçak bileti satış pazarında dengeleri değiştirebilecek iki uygulamadan birisi olarak gösterildi.

Şemada sektör liderleri görüntülenmemektedir.

Liderler Aynı

SEO Ajansı Semrush’un yaptığı piyasa analizine göre uçak bileti satış sektöründe liderler şimdilik aynı. Analizdeki verilere göre ‘’Sektör Liderleri’’ ve ‘’Sektördeki Etkili’’ uygulamalar şu an için değişmiş değil ancak Google verilerine göre bu iki uygulamanın 2021 yılı içinde oldukça etkili bir dijital pazarlama yaptıkları ve buna devam etmeleri halinde kısa süre içinde sektör liderleri ve sektörün etkili aktörleri ile rekabet edebilir hale gelebileceklerine yer verildi.

Analizin devamında bu iki uygulamanın 2022 içinde bu yılki çalışmaları aynı şekilde devam etmez ise bu defa bu uygulamaların sektörün müzmin niş aktörleri olarak kalacakları belirtildi.

Başarının Sırrı Ne?

Hepsiburada’nın dolayısıyla hepsifly uygulamasının başarısı çok da sürpriz değil ancak ucuzucuyorum.com adlı uygulamanın bu analize göre elde ettiği başarı oldukça dikkat çekici özellikte. Bu konu ile ilgili uygulamanın proje müdürü Tuğba Helvacıkara’ya ulaşarak rekabetin oldukça yüksek olduğu bir alandaki başarılarının formülünü sorduk.

Helvacıkara sorumuzu, ‘’Başarının tek sırrı ekip çalışması ve çok çalışmak’’ şeklinde yanıtladı. ‘’E-ticarette hiç kimsenin bugünden yarına bir başarı beklememesi, sadece kendi yaptıklarını yeterli görmemesi ve mutlaka iyi bir rakip & piyasa analizi yapması gerektiğini’’ sözlerine ekleyen Helvacıkara, sözlerini ‘’SEO’da doğru bilinen yanlışlar olduğu gibi Türkiye’de yapılan SEO mantığı da çoğu anlamda yanlış. Biz önce bu yanlışları tespit ettik, bunları düzelterek ve doğru yapılmış olanların da üzerine koyarak ilerlemeye devam ettik ve ediyoruz.’’ şeklinde bitirdi.

Biz de kendilerini bu çalışmalarından ve bunun sonucu elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik ediyoruz ve devamını diliyoruz. Eğer siz de ucuzucuyorum uygulaması üzerinden bilet aramak isterseniz https://ucuzucuyorum.com/ucak-bileti bağlantısından uçak biletinizi arayabilir, fiyatları karşılaştırabilir ve rezervasyon oluşturabilirsiniz.