  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Dev şirket 1500 kişiyi işten çıkaracak

Unilever, 1500 kişiyi işten çıkaracak

Unilever, 1500 kişiyi işten çıkaracak

İngiltere merkezli Unilever şirketi, dünya genelinde yönetici pozisyonundaki 1500 çalışanın işine son vereceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, küresel çerçevede yeniden yapılanma planına dikkat çekilirken yönetici pozisyonunda çalışanların yüzde 15’inin işine son verileceği bildirildi.

Açıklamada, “Önerilen yeni organizasyon modeli, üst düzey yönetici pozisyonunda yaklaşık yüzde 15, daha alt düzey yönetim rollerinde yüzde 5, dünya genelinde yaklaşık 1.500 role eşdeğer bir azalma ile sonuçlanacak. Fabrika çalışanlarının bu değişikliklerden etkilenmesini beklemiyoruz.” ifadesine yer verildi.

İngiltere merkezli Unilever’in dünya genelinde 149 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Söz konusu işten çıkarmaların aktivist yatırımcı Nelson Peltz’in Procter & Gamble'ın ardından Unilever’den de hisse satın almasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Şirketin açıklamasından sonra Unilever hisseleri Londra’da sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 0,7 düşüş kaydetti.

Etiketler unilever işten çıkarma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TEM otoyolu ''otomobil mezarlığı''na döndü
Trendyol'da zam krizi büyüyor: Yüzlerce kurye kontak kapattı
Yazıklar olsun! Karda mahsur kalan İstanbullulara ''fahiş'' fiyat vurgunu
Canlı yayında elbisesinin düğmeleri açıldı
İstanbul'da yola bırakılan araçlar havadan görüntülendi
Cem Uzan'ın 2022 yılı dolar kuru tahmini ''yok artık'' dedirtti!
Pes! Vallahi pes, billahi pes! Kardan adam hırsızlığı kamerada!
Bakan'dan sürpriz açıklama, kademeli elektrik tarifesi değişecek mi ?
Fatma Şahin'in ''Tam bir deli'' dediği rektörden ilk açıklama
iPhone veya Android fark etmiyor! İşte şarjınızın hızlı bitmesinin nedeni