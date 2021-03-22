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Unilever'e Yarım milyar TL ceza

Rekabet Kurulu, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.'ye, satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engellediği gerekçesiyle 480.2 milyon TL para cezası verdi.

Rekabet Kurumu, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiğine karar verdi.

Kararda Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş.'nin dondurma pazarında hâkim durumda olduğuna, uyguladığı indirimler vasıtasıyla hâkim durumunu kötüye kullandığı belirtilerek toplamda 480.2 milyon TL idari para cezası kesildiği belirtildi.

Etiketler unilever ceza para cezası rekabet kurumu rekabet
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