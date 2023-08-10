Ünlü iktisatçıdan yıl sonuna ilişkin Dolar/TL tahmini

Dolar kuru Türk Lirası karşısında adım adım yükselişini sürdürürken, iktidar tarafından atılan adımlarla 27 TL seviyesinde seyreden Dolar kuru için ünlü iktisatçı Prof. Dr. Şenol Babuşcu yıl sonu tahminini paylaştı.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Babuşcu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde doların 20 TL’nin altında tutulması için kamu bankaları üzerinden milyarlarca dolar satıldığını belirterek “Merkez Bankası, kamu bankaları aracılığıyla piyasaya dolar verdi. Kamu bankaları, diğer bankaların, işletmelerin ve bireylerin dolar taleplerini karşıladı. Böylece, seçim öncesinde dolar asla 19 bandını aşıp 20’ye çıkmadı” dedi.

Babuşcu, 31 Mart yerel seçimlerine kadar da doların 30 TL’yi aşmayacağını belirterek, “Bu hedef doğrultusunda kur düzeyi belirleniyor. Dikkat edilirse çok hassas ve incelikli bir düzeyde kur seyrediyor” dedi.

Halk Tv’den Olcay Aydilek’e konuşan Babuşcu, bu yıl sonu dolar tahminini de paylaştı.

Babuşcu’ya göre yıl sonunda dolar en fazla 29 lira 90 kuruş düzeyine çıkacak.

Öte yandan Babuşcu, Merkez Bankası’nın 24 Ağustos’ta halen yüzde 17,5 olan politika faizini artırıp artırmayacağı sorusunu da yanıtladı.

Buna göre Babuşcu, faiz artışlarının devam etmesini beklediğini, yıl sonuna kadar yüzde 20-21’e kadar çıkabileceğini öngördü.