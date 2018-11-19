Kandil gecesi ezanı yarıda bıraktı ! Kahreden olay...
Kandil gecesi ezanı yarıda bıraktı ! Kahreden olay...
Ünlü restoran zinciri sahipleri konkordato istedi
Ünlü restoran zinciri sahipleri konkordato istedi
Korkunç rakam ! 18 ayda 22 bin çocuk...
Korkunç rakam ! 18 ayda 22 bin çocuk...
Fitch'ten yükselen ekonomilere ''baskı'' uyarısı
Fitch'ten yükselen ekonomilere ''baskı'' uyarısı
On Numara sonuçları açıklandı ! İşte sonuçlar...
On Numara sonuçları açıklandı ! İşte sonuçlar...
Meteoroloji'den o bölgeler için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den o bölgeler için sağanak yağış uyarısı
PKK'lı teröristlere ağır darbe: 14 terörist öldürüldü
PKK'lı teröristlere ağır darbe: 14 terörist öldürüldü
Sürücülere müjde ! Benzine bir indirim daha
Sürücülere müjde ! Benzine bir indirim daha
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 19 Kasım 2018 23:39

Ünlü restoran zinciri sahipleri konkordato istedi

Alışveriş merkezlerinde faaliyetlerde olan Lunxbox restoran zincirlerinin sahipleri konkordato talebinde bulundu.

Ünlü restoran zinciri sahipleri konkordato istedi
A+ A-

11 alışveriş merkezinde faaliyette olan Lunchbox restoran zincirini de bünyesinde barından Dünya Mutfağı Gıda Sanayi ve Şef Gıda Restoran İşletmeleri konkordato talep etti

İstanbul, Çorlu ve Kayseri’de yer alan alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren Lunchbox  restoran zincirinin bağlı olduğu Dünya Mutfağı Gıda Sanayi ve Şef Gıda Restoran İşletmeleri ile söz konusu şirketlerin sahipleri Ahmet Şahintürk, Erkan Şahintürk ve Nigar Tuba Şahintürk için konkordato talep edildi.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 5 Kasım 2018'de verdiği kararla 3 ay süreyle söz konusu şirketler ve kişilerin mal varlıklarına tedbir konmasını hükmetti. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 3 kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atandı.

İLK DURUŞMA 31 OCAK'TA

Geçici komiser olarak Turkay Özdemir, Kadriye Demirci ve Mustafa Kınacı’nın görevlendirilirken, konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk  duruşmasının 31 Ocak 2019 günü yapılması kararlaştırıldı.

lunxbox , konkordato , avm
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM