Vakıfbank’a Çin’den 550 milyon dolarlık kredi

Vakıfbank, Çin Kalkınma Bankası’ndan kredi temin etti. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, kredinin üç yıl vadeli 3,5 milyar yuan, yani yaklaşık 550 milyon dolar tutarında olduğu belirtildi.

Reuters’ın aktardığına göre anlaşma iki banka arasındaki ilk ikili anlaşma. Ayrıca Vakıfbank anlaşmayla ilk kez yuan cinsi bir kredi de temin etmiş oldu.

BloombergHT’nin aktarığına göre haziran ayında Denizbank da yuan dilimli sendikasyon sağladığını duyurmuştu. Denizbank kredinin 367 gün vadeli 222 milyon avro, 102,5 milyon dolar ve 364 gün vadeli 245 milyon yuanlık dilimlerden oluştuğunu belirtmişti.