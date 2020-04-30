VakıfBank'tan 6.6 milyarlık yeni kaynak

Emirates NBD ve Abu Dhabi Commercial Bank’ın koordinatörlüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti, geçen yılın aynı dönemine göre 25 baz puan düşerek Libor + yüzde 2.25, Euro maliyeti ise 40 baz puan düşerek Euribor + yüzde 2.00 seviyesinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Salgının ekonomiler, piyasalar ve günlük hayat üzerinde yarattığı baskının çok net hissedildiği bir dönemden geçerken dahi VakıfBank olarak, 4 kıtadan 33 uluslararası bankanın katkılarıyla toplam 950 milyon dolar sendikasyon kredisi elde ettik. Böyle bir süreçte bu kredi, hiç şüphesiz muhabir bankalarımızın milli ekonomimize ve bankamıza olan güvenlerini bir kez daha teyit etmiştir” dedi.



