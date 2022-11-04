Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitim kapsamında A101 ile yaptığı anlaşmaya dair haber ile ilgili olarak Yeni Mağazacılık A.Ş.'den (A101)'den Düzeltme ve Cevap geldi.

Yeni Mağazacılık A.Ş. (“A101”)'den yapılan açıklamada protokolün asıl amacı Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile A101 iş birliği çerçevesinde A101 çalışanlarının mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla eğitim öğretim sürecine dahil olmalarını sağlayarak mesleki bir sertifikalandırma sağlamak olduğu belirtilerek "Söz konusu Protokol ile, öğrencilerin A101’de çalışması değil, A101 çalışanlarının mesleki eğitim merkezleri aracılığı ile eğitilmesi ve A101 çalışanlarının mesleki açıdan sertifikalandırılması sağlanmaktadır." denildi.

İşte Yeni Mağazacılık A.Ş. (“A101”)'den yapılan o açıklama:

“DÜZELTME VE CEVAP METNİ

www.haber3.com internet sitesinin 31.10.2022 tarihli görünümünde, https://www.haber3.com/ekonomi/dev-market-zinciri-meble-protokol-imzaladi-ogrenciler-somurulecek-haberi-6101303 url adresli linkinde yer alan “Dev market zinciri MEB'le protokol imzaladı: ''Öğrenciler sömürülecek'' başlıklı haberde; MEB’in, A101 ile protokol imzaladığı, protokole göre öğrencilerin haftanın dört günü çalışacağı, bir gün okula gideceğine ilişkin doğru olmayan ifadeler kullanılmıştır.

Oysa, 06.10.2022 tarihinde şirketimiz ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü(“MTEGM”) arasında imzalanan İş Birliği Protokolü’nün(“Protokol”) dayanağı 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu ve ilgili mevzuatı olup Protokol’ün amacı; MTEGM ile Yeni Mağazacılık A.Ş.(“A101”) iş birliğinde A101 çalışanlarının mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla eğitim öğretim sürecine dahil olmalarını sağlayarak mesleki bir sertifikalandırma sağlamaktır. Nitekim, farklı sektörlerde sektörün önde gelen firmaları da çalışanlarının eğitimleri için benzer protokolleri imzalamış bulunmaktadır.

Protokol ile hedeflenen; öğrencilerin A101’de çalışması değil, A101 çalışanlarının mesleki eğitim merkezleri aracılığı ile eğitilmesi ve A101 çalışanlarının mesleki açıdan sertifikalandırılmasıdır. Bu kapsamda, A101, Protokol ile MTEGM’den öğrenci almayı değil; aksine, A101 çalışanlarını mesleki eğitim merkezlerine kaydettirerek eğitim almasını sağlamayı; buna mukabil olarak MTEGM’ye bağlı olarak mesleki eğitim merkezi programı uygulayan mesleki eğitim merkezleri de A101 çalışanlarının eğitilmesini ve sertifikalandırılmasını sağlamayı kabul etmiştir. Bunun yanı sıra Protokol ile, A101’in okul sınıf, atölye ve laboratuvarlarını imkanlar ölçüsünde yeni teknolojilere dayalı olarak donatılmasını/desteklemesini sağlama yükümlülüğü de bulunmaktadır.

Önemle belirtmek isteriz ki, A101 mağazalarında 18 yaş altında çalışan bulunmamakta olup Protokol kapsamında da 18 yaş altında kimse bulunmamaktadır. A101’in çalışanlarının eğitilmesi ve sertifikalandırılmasını desteklemek amacıyla imzalamış olduğu bu Protokol iptal de edilmemiş olup yürürlüğü devam etmektedir.

Dolayısıyla, haberde yer alan ifadeler tamamen gerçek dışı olup, söz konusu ifadeler şirketimizin kişilik haklarının ihlaline ve itibarının zedelenmesine yol açacak niteliktedir. Bu kapsamda, toplumda ve okurun aklında hiçbir soru işareti kalmaması ve doğru bilgi aktarımının sağlanabilmesi amacıyla Basın Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca işbu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.

Yeni Mağazacılık A.Ş.”

Cumhuriyet