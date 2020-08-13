Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6.6 milyar dolar artış gösterdi

Yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatı 7 Ağustos ile biten işlem haftasında 6.6 milyar dolar artarak 219.51 milyar dolar oldu.

Vatandaşların dövize ilgisi her geçen hafta artarak devam ediyor. Temmuz ayı boyunca rekor seviyelerini sürekli olarak güncelleyen yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki tutarlar geçtiğimiz hafta itibarıyla 219 milyar 506 milyon dolara yükseldi. Bu tutarlar bir önceki haftaya göre 6 milyar 586 milyon dolarlık artış anlamına geliyor.