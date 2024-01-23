Zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Emekli Sandığı'ndan aylık alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacak.

Memur emeklileri toplu sözleşme ve enflasyon farkından oluşan artışları henüz hesaplarında göremedi. Memur emeklileri ayın 1'i ile 5'i arasında maaş aldıkları için bu farklar maaş günlerine yetişmedi.

15 Ocak - 15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

ZAM FARKLARI 26 OCAK'TA ÖDENECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı'ndan aylık alanların zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerinin 26 Ocak itibariyle yapılacağını duyurdu.

Aylıklarını her ay alanlara, 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.

Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek.

Böylelikle 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL'lik fark ödenecek.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

Aylık Farkı Ödemesi

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. Buna göre;

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 Milyar TL’dir.

II- 2023 Yılı Ek Ödemesi

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.033 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992,9 Milyon TL’dir.

30.434,84 TL ile 16.739,16 TL arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.