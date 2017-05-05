70 bin liraya satılık ev, 300 bine fabrika...

Bankaların gayrimenkul portföyleri borca karşılık el konulan taşınmazlarla dolu. Borcunu ödemekte zorlanan kişilerin krediyle aldığı binlerce mülk bankadan satışta. İlanlarda Büyükçekmece’de 70 bine daire, Balıkesir’de 300 bin liraya zeytinyağı fabrikası da var.

Banka borcunu ödemekte zorlanan kişilerin krediyle aldığı yüzlerce konut, villa, dubleks, arsa, tarla ve fabrika bankalar tarafından açık artırmayla satılıyor. Satılık ilanları incelendiğinde sadece beş bankadan 3 bin 600 konut, aralarında fabrika, ofis ve dükkanların da bulunduğu bin 450 iş yeri ve yaklaşık 2 bin arsa satışta.

Bedellerin piyasa fiyatına göre yaklaşık yüzde 20 daha ucuz tutulduğu ilanlarda Sultangazi’de 180 bine daire, Antalya’da 225 bine dubleks, Balıkesir’de 300 bin liraya depolama alanlarıyla birlikte zeytinyağı fabrikası, Denizli’de 2 bin 750 liraya 2 bin 861 metrekare tarla da var.

İstanbul’daki ilanların Esenyurt, Beylikdüzü, Kartal, Pendik, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Sultangazi, Sarıyer, Sancaktepe, Ümraniye, Silivri, Küçükçekmece’de ağırlık kazandığı görülüyor. Şehir merkezlerinde metrekarelerin 8-10 bin liradan kapı açıldığı İstanbul’da, banka ilanıyla satışa çıkan konutlarda 70 bin liraya bile ev alabilmek mümkün.

Buna göre, Büyükçekmece’de 52 metrekare, üçüncü katta bir apartman dairesi 70 bin liradan satışta. Gaziosmanpaşa’da 100 bin liraya, 70 metrekare, iki oda, bir salon ikinci katta bir konut 100 bin liraya yeni alıcısını beklerken, yine Bahçelievler’de beş oda, bir salon bir konut 300 bin liradan satışa çıkmış durumda.

Esenyurt’ta 140 bin 63 metrekare apartman dairesi, Kartal’da 112 metrekare daire, Silivri’de 100 metrekare apartman dairesi 130 bin den satışta. Türkiye genelinde en ucuz konut Sivas Gemerek’te 37 bin liralık fiyatla banka ilanlarında yerini alırken, bu meskenin büyüklüğü ise 165 metrekare. Dubleks konut ve villaların da yer aldığı satış ilanlarında fiyatlar 200 bin liradan başlıyor. İstanbul Silivri’de 235 metrekare bir villa 230 binden, Beykoz’da 256 metrekare büyüklüğündeki dört oda ve bir salon villa 800 bin liradan yeni sahibini bekliyor.

Antalya Alanya’da 137 metrekare dubleks mesken 225 bin liradan satış ilanında. Bankaların ilanlarında satılık fabrikalar da dikkat çekiyor. Türkiye’nin çeşitli illerindeki fabrikalarda satılık fiyatları 110 bin liradan başlayıp 15 milyon liraya kadar çıkıyor. Bunlar arasında Burdur’da 4 bin 781 metrekare büyüklüğünde mermer fabrikası ve arsası, Çerkezköy’de 30 bin 452 metrekarelik fabrika binası, Balıkesir’de 300 bin liraya zeytinyağı fabrikası ve depo binaları da dikkat çekiyor.

Konya Beyşehir’de ise 1.2 milyon liraya bir fabrika, makinalarıyla birlikte ilana çıkarken, İstanbul Bahçelievler’de 78 metrekarelik bir imalathane 110 bin liradan el değiştirmeyi bekliyor. Gönen’de 750 bin liraya bir tavuk çiftliği de satılıklar arasında.