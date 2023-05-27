Elinizi çabuk tutun! Yarısı Bizden kampanyasında son 5 gün

İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden kampanyasında başvurular 31 Mayıs'ta sona erecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası'nda son 5 gün...

İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının yenilenmesi için hayata geçirilen kampanyaya başvuru süresi yeniden uzatılmazsa 31 Mayıs'ta sona eriyor.

BAŞVURULAR 900 BİNE YAKLAŞTI

Kampanyaya vatandaşın yoğun ilgisi devam ediyor. Dün itibarıyla başvuru sayısı 220 bini geçti. Başvurulan bağımsız bölüm sayısı ise 900 bine yaklaştı. 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' projesiyle İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız binanın kalmaması hedefleniyor.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, İstanbul'da en çok başvuru Bahçelievler'den yapıldı. Bahçelievler semtinde vatandaşlardan 6 bin 84 bina için, 22 bin 600 başvuru geldi. Onu 19 bin 105 başvuru sayısıyla Bağcılar, 16 bin 744 sayısıyla Güngören izledi. Üsküdar'dan 14 bin 645, Fatih'ten 12 bin 335, Avcılar'dan 11 bin 886 başvuru oldu.

750 BİN TL’Sİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

2+1, 100 metrekare evin 750 bin TL'si devlet tarafından karşılanarak kalan tutarın ise yüzde 10 peşinat ile 5 bin 625 TL'den başlayan taksitlerle 10 yıl vadede verilecek.

Sabah