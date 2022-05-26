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Ev alacaklar, ev satacaklar dikkat! Alım satım yine değişiyor

Ev alacaklar, ev satacaklar dikkat! Alım satım yine değişiyor

İktidarın 6'ıncı yargı paketinden tüm taşınmazların satış işlemlerinde de sistem değişiyor.

Tapuda yeni dönem geliyor. Konut satışları notere mi taşınıyor.  Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve önemli düzenlemeler içeren 6'ıncı yargı paketinin taslak metni ortaya çıktı.

 Sabah Gazetesi'nin haberine göre pakette ev satışlarının noterler tarafından yapılması düzenlemesi yer alıyor. AK Parti'nin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunacağı 6'ncı yargı paketine göre:Tüm taşınmaz malların satışları noterler tarafından da yapılabilecek.Tüm taşınmaz malların satışları noterler tarafından da yapılabilecek.

Bu madde kapsamında yapılan işlemler karşılığında noter ücreti dışında vatandaştan başka para alınmayacak.Noter ücreti taşınmazın değerine göre an az 500 lira en fazla 4 bin lira olacak. Her yıl yeniden değerleme oranlarına göre de ücret artışı sağlanacak.

 ŞİMDİ NASIL YAPILIYOR?

Şimdiki sistemde Web Tapu üzerinden başvuru yapılarak tapu dairesinin yoğunluğuna göre randevu tarihi oluşturması bekleniyor. Randevu tarihi verilen gün tapu harcı yatırılarak alım-satım işlemi tapu memuru huzurunda tapu siciline işleniyor.

Sabah

Etiketler web tapu noter alım satım satış işlem alım-satım işlemi tapu sicili
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