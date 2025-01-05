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İstanbul'da bir askeri alan daha imara açılıyor

İstanbul'da bir askeri alan daha imara açılıyor
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İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan ve imara açılan kışla alanında Emlak Konut, TOKİ ile protokol imzaladı.

İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında rezerv yapı alanı ilan edilen Topkule ve Baştabya kışlalarında çalışmalar sürüyor. Cumhuriyet'te her alan habere göre Emlak Konut, 4 bin 156 konut ve 140 ticari alan için söz konusu arazide çalışmalara başlamıştı.

Şimde de TOKİ ile bir protokol imzaladı ve bölgedeki 1692 ada 2 parseldeki taşınmaz da satın alındı. Bu taşınmazın bedeli ise 6 milyar 884 milyon 300 bin TL.

Konuya ilişkin Emlak Konut açıklamasında, “Atışalanı Mahallesi’nde bulunan 1692 ada 2 parsel numaralı taşınmazın toplam 6 milyar 884 milyon 300 bin TL bedelle satın alınmasına ilişkin protokol imzalamıştır. Söz konusu protokol, şirketimizin portföyünü genişletme ve faaliyet alanlarımızı geliştirme stratejimiz doğrultusunda gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Esenler Belediyesi’ne devredilen eski askeri alanla ilgili olarak 2016 yılında İBB ile ortak hizmet protokolü imzalanmıştı. İBB Meclisi’nde 13 Nisan 2016 tarihinde kabul edilen söz konusu protokolle, yapılacak olan rezerv konutların yüzde 10’u İBB’ye devredilecekti. Bunun karşılığında İBB de imar planı, imar uygulamaları, altyapı, donatı, bölge parkı vb. işlere ilişkin plan, proje ve imalatların yapımını üstlenmişti.


2019'da Esenler Belediyesi, protokolü Meclis gündemine getirdi ve protokol iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ bölgedeki çalışmaları üstlendi.

 

Etiketler rezerv alan kışla askeri alan istanbul esenler imar
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