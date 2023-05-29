İstanbul'da Fikirtepe planları yine iptal edildi

İstanbul'un Anadolu yakasında 2005 yılından beri gündemde olan Kadıköy Fikirtepe’deki kentsel dönüşümün imar planları bir kez daha iptal edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iptal kararı nedeniyle plansız kalan 357 bin metrekarelik alanı yeniden planladı. Gecekondu bölgesine 80 metre yüksekliğinde otel, AVM ve rezidansları inşa edilecek. Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre357 bin metrekarelik alanı kapsayan ve rezerv yapı alanı sınırları içinde kalan Kadıköy'ün Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinin 2'inci etabına ilişkin 2021 yılında onaylanan imar planları İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından 28 Eylül 2022 tarihinde iptal edildi. 1970'li yıllarda gecekondulaşan Fikirtepe, 1980'li yıllarda gecekondu yasası kapsamında ıslah imar planları yapıldı. 2005 yılında özel proje alanı, 2007 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edildi ve çalışmalar başladı. 2011'de onaylanan imar planları 2013 yılında mahkeme tarafından iptal edildi. Aynı yıl içinde riskli alan ilan edildi ve planları onaylandı. (Kaynak)