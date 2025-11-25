  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. ''Kiralık ev'' ilanları için yeni ceza yürürlükte: Bu ilanı verenlerin canı fena yanacak!

''Kiralık ev'' ilanları için yeni ceza yürürlükte: Bu ilanı verenlerin canı fena yanacak

''Kiralık ev'' ilanları için yeni ceza yürürlükte: Bu ilanı verenlerin canı fena yanacak
Güncelleme:

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 10’uncu maddesine yeni fıkra eklendi.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikle Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 10’uncu maddesine yeni fıkra eklendi. Buna göre, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtıldığının tespit edilmesi hallerinde aynı aykırılığa ilişkin belge sahibine bir önceki maddede geçerli olmayan tek idari yaptırım uygulanacak.

İHA

text-ad
Etiketler kiralık ev Turizm amaçlı kiralama yazı Reklam afiş broşür sosyal medya web sayfası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kara para operasyonları büyüyor: İki şirkete daha el konuldu! Kara para operasyonları büyüyor: İki şirkete daha el konuldu! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'ten ''ahtapotun kolları'' açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'ten ''ahtapotun kolları'' açıklaması Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun merakla beklenen dizisinde sürpriz ayrılık! Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun merakla beklenen dizisinde sürpriz ayrılık! Bugün de ''günaydın'' diyemedik... 3 kişilik bir aile evlerinde katledildi! Bugün de ''günaydın'' diyemedik... 3 kişilik bir aile evlerinde katledildi! Prof. Dr. Canan Karatay kötü haberi bizzat kendisi verdi... Prof. Dr. Canan Karatay kötü haberi bizzat kendisi verdi... Kadınlar Yürüyüşü çağrıları sonrası İstanbul'da metrosunda bu istasyonlar kapatıldı! Kadınlar Yürüyüşü çağrıları sonrası İstanbul'da metrosunda bu istasyonlar kapatıldı! Bay Kemal'den İBB iddianamesi için dikkat çeken açıklama... Tepkileri anlamıyormuş! Bay Kemal'den İBB iddianamesi için dikkat çeken açıklama... Tepkileri anlamıyormuş! Türkiye'nin cennet plajlarını çalan hırsızlar yakalanıp, tonlarca plaj kumu ellerinden geri alındı! Türkiye'nin cennet plajlarını çalan hırsızlar yakalanıp, tonlarca plaj kumu ellerinden geri alındı! Faaliyetleri durdurulan Tuttur hakkındaki skandal iddia sonrası jet soruşturma Faaliyetleri durdurulan Tuttur hakkındaki skandal iddia sonrası jet soruşturma Aranması olan şüpheli, polise saldırdı: Polislere direndi, vurularak etkisiz hale getirildi Aranması olan şüpheli, polise saldırdı: Polislere direndi, vurularak etkisiz hale getirildi
Kız öğrenci yurdundaki korkunç ölüm sonrası genç kızın son paylaşımı ortaya çıktı Kız öğrenci yurdundaki korkunç ölüm sonrası genç kızın son paylaşımı ortaya çıktı Sosyal medyanın güzel fenomeninden tepki çeken ''bebek mi köpek mi'' açıklaması Sosyal medyanın güzel fenomeninden tepki çeken ''bebek mi köpek mi'' açıklaması Liseli öğrencilerin projesi sebze ve meyve tarlalarının istilacısını yenmeyi başardı! Liseli öğrencilerin projesi sebze ve meyve tarlalarının istilacısını yenmeyi başardı! İTÜ'de kadın öğrencilere ayrı spor salonu tartışma çıkardı İTÜ'de kadın öğrencilere ayrı spor salonu tartışma çıkardı En düşük emekli aylığına yapılacak zam ortaya çıktı En düşük emekli aylığına yapılacak zam ortaya çıktı Ceren Arslan'dan skandallarla geçen Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması sonrası olay iddia Ceren Arslan'dan skandallarla geçen Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması sonrası olay iddia İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran isim bu sefer de zamlı asgari ücreti açıkladı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran isim bu sefer de zamlı asgari ücreti açıkladı Elimizden düşmeyen ıslak mendillerin satışına da kısıtlama geliyor! Elimizden düşmeyen ıslak mendillerin satışına da kısıtlama geliyor! Esra Erol'a katıldıktan sonra ünlenmişti... Fenomen ismin son hali olay oldu Esra Erol'a katıldıktan sonra ünlenmişti... Fenomen ismin son hali olay oldu