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Konut alım ve satışında yeni sistem tartışma yarattı

Konut alım ve satışında yeni sistem tartışma yarattı
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Konut alım ve satışı için getirilen tapuda ekspertiz zorunluluğu ile birlikte satış bedelini artık ev sahibi yerine ekspertizlerin belirleyecek olması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Emlak piyasasındaki düzenlemelerle konutların satış fiyatının belirlenmesinde ev sahiplerinin değil ekspertiz raporlarının esas alınması planlanıyor.

Tapuda ekspertiz zorunluluğu düzenlemesine göre, gayrimenkul alım-satım değerinin belirlenmesi için yeni bir sistem hayata geçecek. Artık gayrimenkulün satış bedelini ekspertiz belirleyecek.

Konuyla ilgili olarak 10 Aralık 2022 Cumartesi günü CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, tapuda ekspertiz zorunluluğunun yasalaşıp mevzuat haline gelmesi halinde vatandaşı koruyacak bir sistem olacağını söyledi.

Kamuoyunda 'zorunluluk getirildi' gibi bir algı olduğunu belirten Kiraz, düzenlemenin bir planlama olduğunu, yasal mevzuatın çalışılmaya başlandığını söyledi.

Düzenlenen ekspertiz raporu artık tapuda beyan edilecek değerin baz alacağı temel rakam olacak. Bu rakamın altında değer beyan edilemeyecek.

Karar’da yer alan habere göre gayrimenkulün değeri ekspertiz raporunda 5 milyon TL belirlenirse bunun üzerinden tapu harcı ödeyecek ve 1 milyon ile 5 milyon arasındaki 4 milyon lira fark, gelir vergisine esas değer olarak Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilecek.

Gayrimenkul uzmanlarına göre düzenlemedeki amaç, vergi kaybını önlemek ve şeffaf bir satış gerçekleşmesini sağlamak.

 

Etiketler tapu ekspertiz konut satış alış satış fiyatı fiyat
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