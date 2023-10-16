Konut satışlarında beklenen oldu
TÜİK verilerine göre eylül ayında konut satışları %9,5 gerileme kaydetti. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar konut satışlarındaki keskin düşüşü gözler önüne serdi. İşte Türkiye'deki güncel konut satış istatistikleri...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak yayımlanan konut satış istatistikleri açıklandı.
Buna göre Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 seviyesine geriledi.
Konut satışı, Eylül 2023
Konut satışları Ocak-Eylül döneminde %14,9 azaldı
Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti.
Konut satış sayısı, Eylül 2023
İpotekli konut satışları 8 bin 446 olarak gerçekleşti
Eylül ayındaki ipotekli satışların, bin 971'i; Ocak-Eylül dönemindeki ipotekli satışların ise 48 bin 865'i ilk el satış olarak gerçekleşti.
Diğer satış türleri sonucunda 94 bin 210 konut el değiştirdi
Satış şekline göre konut satışı, Eylül 2023
İlk el konut satış sayısı 30 bin 488 olarak gerçekleşti
İkinci el konut satışlarında 72 bin 168 konut el değiştirdi
Satış durumuna göre konut satışı, Eylül 2023
Yabancılara Eylül ayında 2 bin 930 konut satışı gerçekleşti
Yabancılara yapılan konut satışı, Eylül 2023
Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,5 azalarak 28 bin 64 oldu.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı
Eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 722 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 327 konut ile İran, 191 konut ile Irak ve 148 konut ile Almanya vatandaşları izledi.
Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Eylül 2023
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