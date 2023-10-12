Satılık ev ilanlarında pes dedirten ayrıntı

İnternetteki satılık ev ilanlarında görmeye alışık olduğumuz "krediye uygun" ifadesinin yerini "vatandaşlığa uygun" ifadesi yer almaya başladı.

Emlak fiyatlarında rekorların kırıldığı Antalya’da konutlar ‘uygun fiyat’ yerine ‘vatandaşlığa uygun’ başlıklı ilanlarla pazarlanmaya başladı.

Her yıl 10 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya, zamanla yabancıların yaşamak için tercih ettiği kent haline dönüştü.

Kentte 2013’ten 2023’e kadar yabancıya yönelik konut satışı, pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşı sonrası 4 kat arttı. 2013’te yabancıya 5 bin 548 konut satılan kentte, geçen yıl yabancılar 21 bin 860 konut aldı. Bu yıl eylül ayına kadar yabancılara yönelik 9 bin 365 satış gerçekleşti. Antalya’da bu yıl eylül ayına kadar satışı yapılan 42 bin 954 konuttan, 9 bin 365’inin sahibi yabancı oldu. 4,5 konuttan 1’ini yabancılar satın aldı.

Konut fiyatlarının 1 milyon ile 160 milyon lira arasında değiştiği kentte, son dönemde ikamet iznine kapatılan mahallelerin yakınındaki evlerin fiyatı arttı. Bu mahallelerde sahile yakın veya deniz manzaralı konutların fiyatları, 150 milyon liraya kadar yükseldi. Gayrimenkul alım satımı yapılan elektronik ticaret platformlarında ‘vatandaşlığa uygun’ ibaresiyle satışa sunulan konut ilanı sayısında da artış yaşandı. Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Antalya’da fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artış gösterdi. Sahil bandında inşaat yapacak yer yok. Arz talepten dolayı fiyatlar artıyor. Çok talep var. Yabancıların konuta talebi devam ediyor" dedi.

Öte yandan konut satışları düşük faiz oranları nedeniyle son yıllarda öncelikli yatırım araçlarından biri haline gelerek, canlı bir dönem geçirmişti. Ancak bu durum artan faizlerin ardından yavaş yavaş terse dönmeye başladı.

Bir satış sitesinde ise şu an konut ilanlarının yüzde 78'inin satılık, yüzde 22'sinin ise kiralıklardan oluştuğu görüldü. Önceki yıllarda bu oran neredeyse yarı yarıyaydı.