Sitede oturanları isyan ettiren aidatlara düzenleme geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site aidatlarıyla ilgili anlaşmazlıkları yönetim firmalarını denetleyerek çözeceklerini açıkladı.

Türkiye'de son yıllarda site aidatları kiralarla yarışmaya başladı. Eylül 2025 itibariyle Türkiye'de aidat ortalamasının en yüksek olduğu şehir 8 bin 710 TL ile Muğla oldu. Muğla'yı sırasıyla 6 bin 629 TL ile İstanbul, 5 bin 49 TL ile Ankara ve 4 bin 919 TL ile İzmir takip ediyor. İstanbul'da ise Beşiktaş, Beykoz ve Sarıyer gibi ilçelerde aidat fiyatları 10 bin liranın üzerine çıktı.

HÜKÜMET AİDAT DÜZENLEMESİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Fahiş zamlar vatandaşları isyan ettirirken hükümet site aidatlarıyla ilgili harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber canlı yayınında aidatlarla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Site yönetimi ve sakinler arasındaki anlaşmazlıkları yönetim firmalarını denetleyerek çözmeyi planladıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Bu firmaların yeterliliklerine göre zorunlulukları olacak. Hem mali denetim yapacağız hem teknik denetimi yapacağız ve buradan vatandaşımızdan gelen talepler doğrultusunda denetimini yapabiliyor olacağız. Şu anki mevzuat kat mülkiyeti kanuna göre gidiyor ve açıkçası biraz başı boşluk söz konusu. Bunu kontrol altına alacak, aidatların enflasyonun üzerinde bir artışı yapamayacakları ve gerçekten buradan haksız bir kazanç, haksız bir artış, haksız bir süreç yönetilen yerler var. Vatandaşımız buradan gerçekten rahatsız. Bu rahatsızlıklarını dile getirdiler. Biz de gereğini inşallah düzenleme sonrası yapacağız ve gerek genel kurulda alacakları karar çokluğu, gerekse site yönetim firmalarının denetimini yapacağımız bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz." dedi.