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Yeşil GYO konkordato ilan etti

Yeşil GYO konkordato ilan etti
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Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeşil GYO) İstanbul'daki bir konut projesinde yaşadığı sorunlar nedeniyle konkordato ilan etti. Yeşil GYO'dan konkordato kararı sonrasında bir resmi açıklama yapıldı.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeşil GYO) Innovia 4 projesindeki imar sorunları nedeniyle konkordato ilan etti.

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, projedeki imar problemleri nedeniyle sorunların yaşandığı ve ve bu sebeple 640 daireyi geri alarak müşterilerine iade ettiklerini belirtti.

Yeşil GYO'dan KAP'a yapılan açıklamada şu açıklamalar yapıldı:

"Innovia 4 projesi ile ilgili yaşadığımız imar sorunları nedeni ile şirketimiz çok mağdur olmuş, müşterilerin dairelerini iade etme talepleri karşılığında 640 daire geri alınarak müşterilerin alacakları faizi ile iade edilmiş ve şirketimizin nakit kaynakları çok ciddi manada eksilerek şirketi ve tüm diğer muhataplarını da zor duruma düşürmüştür.

Müşteriler iflas istemli alacak davası açmakta ve şirketimizi iflas etme tehdidi altında tutmaktadır. Şirketimizin 16 milyar TL öz varlıklarını korumak, müşterilerin alacaklarını makul bir vadeye yayarak ve Innovia 4 inşaatını tamamlayarak şirketimizi bu güç durumdan sorunsuz bir şekilde geçirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu kapsamda; Konkordato talepli başvurumuza Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/113 E. sayılı dosya ile 05/02/2025 tarihinde bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici Konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmolunmuştur.

Devam eden süreçte şirket faaliyetlerinin aksamaması, nakit akışın düzenli hale getirilmesi amacıyla gerekli hassasiyet ve hedeflenen noktaya ulaşılması adına tüm çabalar gösterilecektir."

 

 

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