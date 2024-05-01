1 Mayıs kısıtlamalarından sonra boş kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi
Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatılmıştı. Getirilen kısıtlamalardan sonra boş kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nın uygun olmadığını belirterek İstanbul'da alınacak tedbirleri açıklamıştı.
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Tedbirler kapsamında 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilmişti.
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Kısıtlamaların getirilmesinin ardından meydan boş kaldı. Meydanın boş hali ise dronla görüntülendi.
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