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Yolcu uçağı acil iniş yaptı; ölü ve yaralılar var

Yolcu uçağı acil iniş yaptı; ölü ve yaralılar var
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Londra'dan Singapur'a giden Singapur Havayolları'na ait bir uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucu bir yolcu hayatını kaybetti, en az 30 yolcu yaralandı.

Singapur Havayolları'na ait 211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağında sefer sırasında yaşanan şiddetli türbülans can kaybına neden oldu.

Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, “20 Mayıs’ta Londra'dan (Heathrow) havalanarak Singapur'a giden SQ321 sefer sayılı uçuş şiddetli türbülansa girdi. Uçak Bangkok'a yönlendirildi ve 21 Mayıs’ta yerel saatle 15.45'te iniş yaptı. Yaralıların olduğunu ve bir kişinin hayatını kaybettiği doğrulayabiliriz” denildi.

Hayatını kaybeden yolcunun ailesine baş sağlığı dilenen açıklamada, “Önceliğimiz uçaktaki tüm yolculara ve mürettebata mümkün olan her türlü yardımı sağlamak. Gerekli tıbbi yardımı sağlamak için Tayland'daki yerel yetkililerle birlikte çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan ek yardım için Bangkok'a bir ekip gönderiyoruz” ifadesi kullanıldı.

Yerel basın tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki en az 30 yolcunun yaralandığı kaydedildi.

Etiketler singapur havayolları yolcu uçağı türbülans can kaybı 1 yolcu öldü TIR sürücüsü
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