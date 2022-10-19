10 saniyede kimse çözemedi! Görselde gizli kurtları bulabilecek misiniz?

Optik illüzyon testler internette büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bunlardan biri de 5 kurdun yer aldığı test oldu. Görsele ilk etapta bakan hiç kimse kurtların nerede olduğunu göremiyor. Sosyal medyada 150 kişiye uygulanan testte hiç kimse 10 saniyede görseldeki 5 kurdu göremedi.