10 saniyede kimse çözemedi! Görselde gizli kurtları bulabilecek misiniz?
Sosyal medyada gündem olan dikkat testlerine bir yenisi daha ekledi. Görselde bir tane kurt net bir şekilde görünüyor. Ancak resimde 4 kurt daha gizli. İşte sosyal medyayı sallayan o dikkat testi...
Optik illüzyon testler internette büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bunlardan biri de 5 kurdun yer aldığı test oldu. Görsele ilk etapta bakan hiç kimse kurtların nerede olduğunu göremiyor. Sosyal medyada 150 kişiye uygulanan testte hiç kimse 10 saniyede görseldeki 5 kurdu göremedi.
DİKKATLİ GÖZLER FARK EDİYOR
Görsele ilk bakanlar başlangıçta birkaç kurdu fark ediyor. Ancak diğer kurtları görmek aşırı bir dikkat gerektiriyor. Ancak 5 kurdun da yuvarlak içerisine alındığı görseli görenler "Nasıl fark edemedim?" diye de hayıflanıyor.
İşte resimde yer alan 5 kurt...
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte sizler için hazırlanmış beyin egzersizi yaptırabilecek sorular... (Cevaplar testin sonunda)
Görselde çeşitli renklerde yan yana koltuklar bulunuyor ancak bir adet tek kişilik koltuk bulunuyor.
Tekli koltuk sizce nerede?