11 Mayıs'ta açılacak ve kapalı olan yerler hangileri?
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 'Kontrollü Sosyal Hayat' adının verildiği ikinci dönem başlıyor. İlk dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından alınan tedbirler esnetilmeye başlandı. Bu kapsamda 11 Mayıs'ta açılacak bazı yerler belirlendi.
11 MAYIS'TA NERELER AÇILACAK?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri 11 Mayıs'ta yeniden kapılarını açacak. Ayrıca berber, kuaför ve güzellik salonları kademeli normalleşme planı kapsamında 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçecek.
HANGİ MEKANLAR KAPALI OLACAK?
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu. İşte kapalı olan mekanlar:
Tiyatro, sinema salonları, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, Çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane,