20 cariyesiyle karantinaya giren Tayland Kralı firarda!
Tayland'da koronavirüs salgınına karşı sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Ülkede tüm bunlar yaşanırken Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Almanya'da 20 cariyelik haremiyle karantinaya girmişti. Tayland Kralı'nın son 10 günde içerisinde üç farklı kenti ziyaret etmesi tartışma yarattı.
Tüm dünyada yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için sıkı seyahat yasakları uygulanırken, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ülkesinde kalmak yerine 20 cariyelik haremiyle Almanya'nın Bavyera eyaletine gelmişti. Tatillerinde özellikle Almanya'yı tercih eden Tayland Kralı Münih'te Grand Hotel Sonnenbichl'i tercih etmişti.
Almanya'da tüm eğlence mekanları kapalıyken, Grand Hotel Sonnenbichl'in uygulamanın dışında kalması tartışmalara neden olmuştu. İşletmenin otel statüsünde çalışmadığı açıklaması yapılmıştı.
Ancak Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Almanya'da tartışılmaya devam ediyor. Tayland Kralı'nın bu ülkedeki karantina kurallarını çiğneyerek son 10 gün içerisinde uçağıyla Almanya'nın Dresden, Leipzig ve Hannover kentlerini ziyaret ettiği ortaya çıktı.
Amerikan yapımı Boeing 737-800 tipi uçakta değişiklikler yaparak "uçan bir saraya" çeviren Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 25 Mart'ta uçağıyla Almanya'nın Münih kentinden Dresden'e uçtu. Tayland Kralı iki gün sonra bu defa Münih'ten Leipzig kentine gitti. 31 Mart'ta da Münih'ten havalanarak ülkenin kuzeyindeki bir başka kent olan Hannover'e uçtu.