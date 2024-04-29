Dev bankadan Dolar ve TL tavsiyesi

Dünyanın en büyük bankalarından Citi analistler, önümüzdeki 6 ay için Türk lirasında dolara karşı uzun pozisyon alınmasını önerdi.

Citi stratejistleri, önümüzdeki birkaç ayda Türk varlıklarına sermaye akışı yaşanabileceği gerekçesiyle, 6 aylık forward işlemleri ( Forward, ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak herhangi bir varlığın vadesi, fiyatı veya miktarının bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir ) üzerinden Türk lirasında dolara karşı uzun pozisyon alınmasını önerdi.

Aralarında Luis Costa’nın da yer aldığı Citi stratejistleri, seçim belirsizliğinin ortadan kalkması sonrasında dolar/TL’ye ilişkin bir not paylaştı.

İlgili notta stratejistler, seçimlerin bitmesine atıfta bulunarak, TCMB’nin yurt içi parasal koşulları daha da sıkılaştırılmak için mücadele etmeye hazır olduğunu aktardı.

Yetkililerin aynı zamanda yurt içi para akışını döviz mevduatlarından uzaklaştırmak için kademeli bir çabaya da odaklandığı belirtilen notta, yatırımcılara 6 aylık forwardlar üzerinden “dolar sat-lira al” tavsiyesinde bulunuldu.

Bu tavsiyenin önündeki riskler arasında TCMB’nin duruşunun daha güvercin bir duruşa doğru ani bir şekilde değiştirilmesinin yer aldığı belirtilen notta, stratejistlerin pozisyonda hedeflerinin yüzde 5 getiri olduğu, zarar kesme işleminin ise yüzde 2,5 kayıpta yapılması gerektiği görüşüne yer verildi.

Merkez Bankası’nın şu an için politika faizlerini doğrudan artırmak yerine makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanabileceğinin de belirtildiği notta, "Tüketici enflasyonunun mayıs/haziran aylarında zirveye ulaştığı dönemde daha fazla faiz artışı ihtimalini tamamen göz ardı etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Forward işlemi nedir ?

Forward, ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak herhangi bir varlığın vadesi, fiyatı veya miktarının bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir.