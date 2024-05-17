  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler

20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler

Mardin'den Siirt'e gelen dağcılar, 1500 rakımlı dağın zirvesinde açan ve sadece 20 gün canlılığını koruyabilen ters laleleri görmek için 2 saat yürüyerek 7 kilometre yol katetti.

Kaynak: DHA
20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler - Resim: 1
1 / 25
20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler - Resim: 2

Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen, koparıldığında 244 bin 315 TL cezası olan ters laleleri görmek için Siirt'in Şirvan ilçesine geldi. 

2 / 25
20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler - Resim: 3

Endemik tür olan ters laleleri görmek için yürüyerek 7 kilometrelik yol kateden sporcular, Bacavan Yaylası'ndaki 1500 rakımlı dağın zirvesine çıktı. 

3 / 25
20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için dağda 7 Km yürüdüler - Resim: 4

2 saatlik yolculuk sonrası sporcular, bahar aylarında açan ve yaklaşık 20 gün canlılığını koruyan ters laleleri görme fırsatı yakaladı.

4 / 25