Kamuda mesai ve izin sistemi değişti

Kamu personellerinin izin ve mesai sisteminde değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan yeni kararlar, kamuda çalışma düzeninde değişikliklere neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Gece yarısı yayımlanan genelgeyle birlikte kamu personeli için yeni bir sisteme geçildi.

Yeni düzenleme kamu personelinin zorunlu olmayan durumlarda nöbet ve fazla mesai yapmamasını, izinleri yıl içinde kullanmasını ve fazla mesai gerektiğinde öncelikle serbest zaman ve denkleştirme uygulanmasını öngörüyor.



Genelge, kamu personeli alımlarında bir önceki yılın personel azalmalarını dikkate alacak. Ayrıca, İş Kanunu'na göre fazla çalışma yapan işçiler zamlı ücret yerine her fazla çalışma saati için belirli bir süreyi serbest zaman olarak kullanabilecek. İşveren ve işçi arasında anlaşma sağlanması durumunda çalışma süresi de günlük 45 saatten iki aylık periyoda dağıtılabilir.

Kamu personelinin önceki yıllardan kalan izinleri, üç yıl içerisinde kullanılmak üzere düzenlendi. Yeni düzenleme kapsamında, koruyucu giyim ve donanımlar sadece işi yapan personele verilecek ve çek/kupon yöntemiyle kıyafet alımı sağlanmayacağı belli oldu. Ayrıca, kamudaki yükseltmeler yöneticileri de içerecek şekilde yapıldı.



Personel servis sistemi de değişti

Yeni kararlar kapsamında toplu taşıma kullanılan bölgelerdeki kamu servisleri kaldırılacak. Aynı zamanda, yakındaki kamu kurumlarının personel servis hizmetleri birleştirilecek ve ortak bir ihaleyle yapılacağı belirtildi.



Servis hizmeti verilen bölgelerde aracın yüzde 70 kapasitesini aşan bir yoğunluk olmadığı takdirde servis sağlanmayacak. Ayrıca, personel servisi ihalelerinde yeni model olmayan araçlara öncelik tanınacak.