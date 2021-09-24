700 bin lira harcayarak bu hale gelen adam şimdi de cinsel organını kestirecek
Bankacılığı bırakıp 700 bin lira harcayarak ejderha olan Richard Hernandez şimdi de cinsel organını kestirmek için ameliyat geçirecek.
Richard Hernandez, yıllarca banka müdürü olarak çalıştıktan sonra Amerika'ya taşındı ve hayatını değiştirmeye karar verdi.
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Los Angeles'ta yaşayan Hernandez, kulak alma ve dil ayırma ameliyatından sonra aşırı bir makyajla yepyeni görünümüne kavuştu.
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Ardından ise cinsiyet değiştirme ameliyatı için karar veren Hernandez hormon tedavisi gördü ancak şimdi penisini istemediğini söyleyerek cinsiyetsiz olmayı tercih ediyor.
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Cinsiyetsizleşme sürecinde olduğunu söyleyen Hernandez, "Nihai tercihim tıpkı kendi türüm olan yılanlar gibi basitçe 'o' olarak adlandırılmak. Başkalaşımım bitmiş değil" dedi.
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