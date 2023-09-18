8 katlı bina yıkıldı; geriye bu ilginç görüntüler kaldı
Elazığ'da, 24 Ocak 2020 Sivrice ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 8 katlı bir binanın çatı kısmının tek kolon üzerinde ayakta kalması dikkat çekti.
Elazığ’da 24 Ocak 2020 Sivrice ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
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İHA'nın haberine göre, bu çerçevede Sürsürü Mahallesi Üryan Baba Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binanın yıkımı gerçekleşti.
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Binanın büyük bir kısmı yıkılırken, kolon kısmına denk gelen çatının havada kalması ilginç görüntüler oluşturdu.
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Ayakta kalan çatı dron ile havada görüntülendi.
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