A101’de benzinli scooter sürprizi

A101’de 12 Ekim günü APEC 49.4 CC Benzinli Moped satışa çıkıyor. 2.1 kW güç üretebilen motor, sürekli değişken otomatik vites sistemi, elektronik kontrollü enjeksiyon sistemi, ergonomik sürüş keyfi, 150 kg azami taşıma kapasitesi, düşük yakıt tüketimi, stabilite ve konfor sağlayan süspansiyon sistemi, 80 kg ağırlık, 5,3 litre yakıt tankı kapasitesi, iki kişilik oturma konumu, araç üzeri arıza tespit sistemi ve kask kancası özelliklerini içerisinde bulunduran, L1e-B sınıfı Avrupa Birliği tip onay belgeli, Euro 5 standardında B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilinen ürün, 2 yıllık garanti kapsamında, 28.990 TL’den A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de tüketicilere sunuluyor.