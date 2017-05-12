ABD'den Suriye'ye ilk silah sevkiyatı

İspanyol yapımı havanlı zırhlı



Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberien göre; İlk sevkiyatta İspanyol firması Expal’in ürettiği EIMOS 81mm Havan monteli, 4x4 URO VAMTAC zırhlı araçlar ile bir miktar TOW anti-tank füzesi gönderildi.