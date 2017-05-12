ABD'den Suriye'ye ilk silah sevkiyatı
ABD, PKK’nın Suriye kolu YPG’ye ağır silah verme kararının ardından Suriye’ye ilk sevkiyatı gerçekleştirdi.
ABD’nin Ortadoğu’daki üslerinden uçaklarla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) denetimindeki Erbil Havalaanı’na indirildikten sonra Semelka Sınır Kapısı’ndan geçirilerek Suriye’ye gönderildi.
Bölgedeki kaynaklar ilk sevkiyatın Haseke üzerinden omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ulaştığını bildirdi.
İspanyol yapımı havanlı zırhlı
Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberien göre; İlk sevkiyatta İspanyol firması Expal’in ürettiği EIMOS 81mm Havan monteli, 4x4 URO VAMTAC zırhlı araçlar ile bir miktar TOW anti-tank füzesi gönderildi.