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  3. 12 Mayıs 2017 08:26

ABD'den Suriye'ye ilk silah sevkiyatı

ABD, PKK’nın Suriye kolu YPG’ye ağır silah verme kararının ardından Suriye’ye ilk sevkiyatı gerçekleştirdi.

ABD'den Suriye'ye ilk silah sevkiyatı

ABD’nin Ortadoğu’daki üslerinden uçaklarla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) denetimindeki Erbil Havalaanı’na indirildikten sonra Semelka Sınır Kapısı’ndan geçirilerek Suriye’ye gönderildi.

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ABD'den Suriye'ye ilk silah sevkiyatı

Bölgedeki kaynaklar ilk sevkiyatın Haseke üzerinden omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) ulaştığını bildirdi.

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ABD'den Suriye'ye ilk silah sevkiyatı

İspanyol yapımı havanlı zırhlı

Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberien göre; İlk sevkiyatta İspanyol firması Expal’in ürettiği EIMOS 81mm Havan monteli, 4x4 URO VAMTAC zırhlı araçlar ile bir miktar TOW anti-tank füzesi gönderildi.

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ABD'den Suriye'ye ilk silah sevkiyatı

Pentagon da ilk sevkiyatı doğrularken DEAŞ Karşıtı Koalisyon Güçleri’nin Sözcüsü Amerikalı Albay John Dorrian, YPG’ye verilecek silahlar arasında havan topu ve tanksavar bulunacağını söyledi.

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