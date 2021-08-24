Afganistan’den kaçış uydudan görüntülendi
Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından insanlar ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı’nda yaşanan yoğunluk uydular aracılığıyla gözlemlendi.
ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkede yaşanan kaos büyüyor. Başkent Kabil’de yer alan Uluslarararası Hamid Karzai Havalimanı’ndaki dünkü yoğunluk ABD’li Maxar şirketinin uyduları tarafından görüntülendi.
Hala binlerce Afgan, ülkeden kaçmak için havalimanında yoğunluk oluşturuyor. 15 Ağustos’ta yaşanan izdiham, yedi kişinin ölümüne yol açtı ve en az iki kişi kalkan bir ABD uçağına tutunduktan sonra hayatını kaybetti.
Bununla birlikte, ABD, son 24 saatte Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan 10 bin 900 kişiyi daha tahliye ettiğini duyurdu.
Açıklamada son 12 saatte 15 askeri uçuş ile 6 bin 600, 34 koalisyon uçuşuyla 4 bin 300 kişinin taşınmasıyla, ABD’nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos’tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 48 bine yaklaştığı vurgulandı.