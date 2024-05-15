Yağışlara yaz molası; mola sonrası daha kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye'yi etkisi altına alan ve pek çok ilimizde sel ve su baskınlarına yol açan sağanak yağışlar birkaç günlüğüne son buluyor. Hava sıcaklıklarında artış beklenirken ardından yağışlar daha da kuvvetli olacak gelecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2-4 derece artacağı tahmin edilmektedir. RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. 15 - 21 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritaları 15 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası 16 Mayıs Perşembe hava tahmin haritası 17 Mayıs Cuma hava tahmin haritası 18 Mayıs Cumartesi hava tahmin haritası 19 Mayıs Pazar hava tahmin haritası