Yağışlara yaz molası; mola sonrası daha kuvvetli geliyor
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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye'yi etkisi altına alan ve pek çok ilimizde sel ve su baskınlarına yol açan sağanak yağışlar birkaç günlüğüne son buluyor. Hava sıcaklıklarında artış beklenirken ardından yağışlar daha da kuvvetli olacak gelecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2-4 derece artacağı tahmin edilmektedir.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
15 - 21 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritaları
15 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası
16 Mayıs Perşembe hava tahmin haritası
17 Mayıs Cuma hava tahmin haritası
18 Mayıs Cumartesi hava tahmin haritası
19 Mayıs Pazar hava tahmin haritası
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