  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yağışlara yaz molası; mola sonrası daha kuvvetli geliyor

Yağışlara yaz molası; mola sonrası daha kuvvetli geliyor

Yağışlara yaz molası; mola sonrası daha kuvvetli geliyor
Güncelleme:

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye'yi etkisi altına alan ve pek çok ilimizde sel ve su baskınlarına yol açan sağanak yağışlar birkaç günlüğüne son buluyor. Hava sıcaklıklarında artış beklenirken ardından yağışlar daha da kuvvetli olacak gelecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2-4 derece artacağı tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

15 - 21 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritaları

15 - 21 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritaları

15 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

15 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

16 Mayıs Perşembe hava tahmin haritası

15 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

17 Mayıs Cuma hava tahmin haritası

15 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

18 Mayıs Cumartesi hava tahmin haritası

15 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

19 Mayıs Pazar hava tahmin haritası

15 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

 

Etiketler haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri hava durumu meteoroloji yağmur yağış hava sıcaklıkları yaz yaz yağmuru 5 günlük hava tahmin haritaları 5 günlük hava tahminleri hava tahmin haritaları meteoroloji haritaları hava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Millet çamura battı, vekili galoşla sahada... Millet çamura battı, vekili galoşla sahada... Sokak ortasındaki üniversite cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Sokak ortasındaki üniversite cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı ''Bu pazar genel seçim olsa...'' seçim anketinde dengeler değişti ''Bu pazar genel seçim olsa...'' seçim anketinde dengeler değişti Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu İstanbul'da araç yayaların arasına daldı: Yaralılar var İstanbul'da araç yayaların arasına daldı: Yaralılar var Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi Bu görüntüler NatGeo Wild'tan değil, Sivas'tan geldi Bu görüntüler NatGeo Wild'tan değil, Sivas'tan geldi Dolar, Euro ve altın... Piyasalar gerilmiş yay gibi Dolar, Euro ve altın... Piyasalar gerilmiş yay gibi AK Partili seçmenin oy verdiği parti belli oldu AK Partili seçmenin oy verdiği parti belli oldu ABD Dışişleri Bakanı Ukrayna'da sahneye çıktı, şarkı söyledi ABD Dışişleri Bakanı Ukrayna'da sahneye çıktı, şarkı söyledi