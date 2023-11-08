Akrabasının emanet ettiği evin halini görünce şoka uğradı

Ana kapıdan içeri girdiğinde iki dairenin de talan edildiğini gördüğünü anlatan S.Ö., "Şok oldum, hala şoktayım. Bir evde ne olursa, bulaşık çamaşır makinesi, buzdolabı, koltuk takımları, klima, mutfak eşyaları ne varsa götürmüşler. Biz ne yapmalıyız şimdi? Antalya’nın göbeğinde bu olur mu? Üç tane çelik kapıyı sökmüşler. Geriye hiçbir şey kalmamış. Bir kuru bina kalmış, bunu da götürsünler. Hırsızlar yakalansın, iki ev bu halde. Kimse görmemiş mi?" dedi.