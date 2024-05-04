  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evlerinin hak sahipleri açıklandı

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evlerinin hak sahipleri açıklandı

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evlerinin hak sahipleri açıklandı
Güncelleme:

Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile inşa edilen THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimiyle hak sahipleri belli oldu.

Yenişehir Evleri Arnavutköy'de yeni evlerine kavuşacak hak sahipleri, 4 Mayıs Cumartesi saat 10.00'da başlayan kura çekimiyle belirlendi.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile inşa edilen THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evlerikura çekim sonuçları için tıklayın...

Etiketler Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile inşa edilen THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri kura kura seçimi kura çekimi sonuçları hak sahipleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
O Türkiye'nin kimliksiz kadını: 58 yıldır kendisini arıyor O Türkiye'nin kimliksiz kadını: 58 yıldır kendisini arıyor PKK'lı terörist ata tecavüz ederken suç üstü yakalandı PKK'lı terörist ata tecavüz ederken suç üstü yakalandı Fenerbahçe Beko-Monaco maçı sonrası ortalık karıştı Fenerbahçe Beko-Monaco maçı sonrası ortalık karıştı İstanbul'un göbeğinde dehşet: Saldırgan bir kadına yumruk atıp gasp etti İstanbul'un göbeğinde dehşet: Saldırgan bir kadına yumruk atıp gasp etti Bu mu tasarruf: Kamu çalışanlarının servisleri iptal ediliyor Bu mu tasarruf: Kamu çalışanlarının servisleri iptal ediliyor Acil serviste şiddet: Doktoru dövdüler Acil serviste şiddet: Doktoru dövdüler Sivas-İstanbul YHT seferleri başladı: İşte bilet ücretleri Sivas-İstanbul YHT seferleri başladı: İşte bilet ücretleri Yüzsüz hırsızların bıraktığı imza ''pes'' dedirtti Yüzsüz hırsızların bıraktığı imza ''pes'' dedirtti Ankara-Erzincan uçağında bomba alarmı: Havalanan uçak geri döndü Ankara-Erzincan uçağında bomba alarmı: Havalanan uçak geri döndü Kocaeli'nde fabrikada grup seks rezaleti kamerada... Kocaeli'nde fabrikada grup seks rezaleti kamerada...