Kılıçdaroğlu'ndan dokunulmazlık eleştirilerine yanıt

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kobani davasında HDP'nin eski eş genel başkanları ve yöneticilerine verilen cezalar sonrasında kendisine yöneltilen "dokunulmazlık" eleştirilerine cevap verdi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kobani Davası'ndan çıkan cezalara tepki göstererek "Adalet terzisi bugün bir kez daha kırıldı" demişti.

Kılıçdaroğlu'na DEM Partili Meral Danış Beştaş “Adalet terazisi ‘Anayasaya aykırı ama evet’ deyip dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet dediğinizde ilk kırılma gerçekleşti…” diyerek yanıt vermişti.

Kılıçdaroğlu kendisine yönelik "dokunulmazlık" eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu "Kobane davaları sonuçlanmış ve çıkan hukuksuz kararlara en üst perdeden karşı duran bir açıklama yayınlamıştım. Gerek sosyal gerekse ulusal medyada, bazı kişilerin ve siyasetçilerin konuyu anlamadığını, anlayanların da işlerine gelmediği için attıkları "dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyerek sen sebep oldun" iftiralarını üzülerek takip ettim" dedi.

"ACIYARAK İZLİYORUM"

Kılıçdaroğlu, tweet dizisinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Hiç lafı eğip bükmeden söylemek isterim ki: Mevcut iktidara benim dışımda "Diktatör" diyebilen bir siyasi lider görmediğim gibi, bırakın “Diktatör” demeyi; bu hukuksuz karara karşı çıkıyor olmanın yolunu, Erdoğan'ı eleştirmekten korktukları için, "Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkları kaldırdı" diyerek bulanları acıyarak izliyorum.

"SAYIN DEMİRTAŞ BARIŞ SAVUNUCUSUDUR"

1- Terör suçu dokunulmazlık kapsamında değildir. Ayrıca Sayın Demirtaş ve arkadaşlarının işlediği veya kendilerine isnat edilebilecek bir terör suçu da yoktur. Sayın Demirtaş savunmasında da vurguladığı üzere demokrasi ve barış savunucusudur.

2- Hal böyleyken Sayın Demirtaş, içerisinde AK Parti rejimiyle anlaşmalı bazı partililerinin de olduğu bir irade tarafından, yalan ve iftiralar manzumesiyle, “dokunulmazlığın kaldırılması” maskesiyle tutsak edilmiştir.

3- Ve aynı irade hukuksuz, etik dışı, vicdansız bir yargılamayla bu tutsaklığı hükme bağlamıştır.

"TEK BAŞIMA KALSAM DA MÜCADELE EDECEĞİM"

4- Sayın Demirtaş’ı tutsak eden iradenin en önemli ismi Erdoğan’ın kendisidir. Sayın Demirtaş ve arkadaşlarının, kendi partileri içerisinde, kimilerinin her fırsatta göz kırptığı ve Erdoğan’ın öncüsü olduğu irade tarafından tutsak edilmelerine karşı tek başıma kalsam da mücadele edeceğim.

"DEMİRTAŞ'I YALNIZ BIRAKANLARDAN OLMAYACAĞIM"

Sayın Demirtaş'ı yalnız bırakanlardan olmayacağım. Van'da, Diyarbakır'da, Muş'ta, Samsun'da, Kayseri'de ve bütün Türkiye’de seçim dönemi ve öncesinde bana olan sevgiyi ve çok daha önemlisi demokrasiye ve adalete olan özlemi, inancı görmüş biriyim. Güzel ülkemizin varlığı ve geleceği için samimi bir şekilde siyaset yapan ve çalışan herkes için sonuna kadar mücadele ettim, ederim! Bugün, Sayın Demirtaş’ın da Sayın Can Atalay'ın da ve diğer bütün siyasi tutsakların da ödedikleri bedelin kaynağı dokunulmazlıkların kalkması değil, baskıcı hükümetin karşısında, halkın yanında dik durmalarıdır!

"ARKA KAPILARDA ADELETİN DEĞİL GÜCÜN YANINDA OLMAYI SEÇENLERE TAVSİYEM..."

En başta kendi partileri olmak üzere, arka kapılarda adaletin değil de gücün yanında olmayı seçenlere tavsiyem; samimiyetle vatansever bir anlayışta siyaset yapmaları, yapılan bütün hukuksuzlukları cesurca muhatabına söylemeleridir. Bütün siyasi partilerin içerisinde bedel ödemiş, müesses nizama karşı durmuş, milletin kötü talihi değişsin istemiş, bu uğurda mücadele etmiş bütün arkadaşlarımın haklarını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim.

Vatanperver Kürt halkının sevgili Başkanı Sayın Demirtaş ve Hatay halkının göz bebeği vekili Can Atalay bizimdir, timsah göz yaşlarıyla arka kapı pazarlıkçıları Erdoğan'ın olsun. Bir Kürt atasözünün de dediği gibi; Bila mirov kuştiyê şera be ne girtîyê rovîya be. İnsan; aslanın ölüsü olsun ama tilkinin tutsağı olmasın…

NE OLMUŞTU?

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, 17 Mart 2016 tarihinde muhalefete hitaben "Hep birlikte dokunulmazlıkları kaldıralım. Meclis'te şu anda dosya olarak bekleyen 506 dokunulmazlık fezlesi var, hepsini birlikte kaldıralım. AK Parti'nin saklayacağı hiçbir dosyası yoktur. Hiçbir çekincemiz yok." şeklinde bir çağrıda bulundu.

Nisan 2016'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifine, 'Anayasa'ya aykırı' olmasına rağmen 'Evet' diyeceklerini açıkladı.

Dokunulmazlıkların kaldırılması paketi TBMM'den geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran 2016 tarihinde anayasa değişikliği paketini onayladı.

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li siyasetçiler, 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklandı.