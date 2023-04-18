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  4. Almanya bu Türk'ü konuşuyor; sokağı satın aldı kimseyi geçirmiyor!

Almanya bu Türk'ü konuşuyor; sokağı satın aldı kimseyi geçirmiyor!

Almanya’nın Rheinland Pflaz eyaletinde yer alan Zweibrücken kasabasında, Yıldırım Sevindik isimli Türk vatandaşı özel mülk olarak görünen 100 metrelik sokağı 2 bin 500 euro'ya satın aldı.

Almanya bu Türk'ü konuşuyor; sokağı satın aldı kimseyi geçirmiyor! - Resim: 1

Almanya’nın Rheinland Pflaz eyaletinde yer alan Zweibrücken kasabasındaki özel mülk olarak görünen Siebenpfeifferstr adlı 100 metrelik sokak, 2 bin 500 euroya Yıldırım Sevindik isimli Türk vatandaşı tarafından satın alındı.

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Almanya bu Türk'ü konuşuyor; sokağı satın aldı kimseyi geçirmiyor! - Resim: 2

Sevindik, sokakta evleri bulunan ev sahiplerine mektup göndererek, ev sahiplerinden evlerinin giriş bölümünün bulunduğu kısımları kendisinden satın almalarını istedi.

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Almanya bu Türk'ü konuşuyor; sokağı satın aldı kimseyi geçirmiyor! - Resim: 3

Sevindik yaptığı açıklamada, söz konusu sokağı açık artırma usulüyle Temmuz 2022 yılında satın aldığını belirterek, sokak üzerinde bulunan evlerin giriş ve park olarak kullanılan bölümlerinin kendine ait olduğunu ifade etti. 

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Almanya bu Türk'ü konuşuyor; sokağı satın aldı kimseyi geçirmiyor! - Resim: 4

Sevindik, ev sahiplerinin sokağın ilgili kısımlarını kendisinden satın almamaları durumunda kendisine ait olan yerleri kullanıma kapatacağını aktardı.

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