Altın aldı başını gidiyor: İşte altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında hızlı tırmanış devam ederken gram altın yeni güne 524,47 liradan, çeyrek altın ise 851,65 liradan başladı.
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,05 kayıpla 1.422,06 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.392,87, en yüksek 1.459,26 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,74 düşüşle 1.333,25 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,21 azalışla 2.599,82 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,59 düşüşle 1.123,81 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,73 kayıpla 1.809,17 puana geriledi.
Altın ve dolar yükseldi
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,08 kazançla 521,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,07 artışla 3 bin 457 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 2,15 değer kazanarak 8,5650 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 2,18 artışla 10,4340 lira oldu.