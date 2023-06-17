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  4. Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul... Gece gündüze döndü!

Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul... Gece gündüze döndü!

Meteoroloji'nin hafta boyunca uyardığı sağanak yağışlar, şimşekler dün gece pek çok ilimizde geceyi gündüze çevirdi...

Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul... Gece gündüze döndü! - Resim: 1

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

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Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul... Gece gündüze döndü! - Resim: 2

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

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Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul... Gece gündüze döndü! - Resim: 3

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

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Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul... Gece gündüze döndü! - Resim: 4

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

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