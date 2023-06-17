Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul... Gece gündüze döndü!
Meteoroloji'nin hafta boyunca uyardığı sağanak yağışlar, şimşekler dün gece pek çok ilimizde geceyi gündüze çevirdi...
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
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