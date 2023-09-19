Ankara’da büyük yangın! Ölü ve yaralılar var
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir sanayi sitesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de dumandan etkilendi.
GER-SAN Sanayi Sitesi Tahsin Karaman Caddesi'nde bulunan 2 katlı sünger fabrikasına, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, fabrika önünde park halindeki minibüse de sıçradı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DHA'nın haberine göre yükselen dumanlar, şehrin pek çok yerinden görülürken, kimliği tespit edilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğal gaz idaresi ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Fabrikada çalışanların yakınları da olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yakınlarını görmek için alana girmeye çalışanlara engel oldu. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.