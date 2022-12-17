Ankara'da göz gözü görmüyor! Başkentte karpostallık manzaralar
Ankara'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Başkentte karpostallık manzaralar oluşturan sis, havadan görüntülendi.
Ankara'nın birçok bölgesinde gece boyu etkili olan ve görüş açısında olumsuzluklara neden olan yoğun sis tabakası, aynı zamanda seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
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Ankara’da düşük hava sıcaklığı nedeniyle gece boyunca yoğun sis etkili oldu.
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Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü.
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Yüksek kesimlerde etkisini daha çok gösteren ve şehrin belli bölümlerini adeta battaniye gibi örten sis bulutları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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