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  4. Ankara'da göz gözü görmüyor! Başkentte karpostallık manzaralar

Ankara'da göz gözü görmüyor! Başkentte karpostallık manzaralar

Ankara'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Başkentte karpostallık manzaralar oluşturan sis, havadan görüntülendi.

Ankara'da göz gözü görmüyor! Başkentte karpostallık manzaralar - Resim: 1

Ankara'nın birçok bölgesinde gece boyu etkili olan ve görüş açısında olumsuzluklara neden olan yoğun sis tabakası, aynı zamanda seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

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Ankara'da göz gözü görmüyor! Başkentte karpostallık manzaralar - Resim: 2

Ankara’da düşük hava sıcaklığı nedeniyle gece boyunca yoğun sis etkili oldu.

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Ankara'da göz gözü görmüyor! Başkentte karpostallık manzaralar - Resim: 3

Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü. 

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Ankara'da göz gözü görmüyor! Başkentte karpostallık manzaralar - Resim: 4

Yüksek kesimlerde etkisini daha çok gösteren ve şehrin belli bölümlerini adeta battaniye gibi örten sis bulutları, kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

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