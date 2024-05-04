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Yıldırım isabet eden asker şehit oldu

Yıldırım isabet eden asker şehit oldu
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu Asb. Ata Göçmen'in şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Asb. Ata Göçmen'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe operasyonu bölgesinde, 03 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi. 

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Ata Göçmen için taziye mesajı yayımladı.

Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu Asb. Ata Göçmen'in şehit oldu.

Etiketler yıldırım pençe kilit operasyon bölgesi mehmetçik yıldırım düşmesi
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