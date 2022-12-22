Anne-babalar dikkat! Emojilerin gizli anlamları deşifre edildi

14 EMOJİ VE ANLAMLARI

Grafikte, afyonu temsil eden 4 yapraklı bir yoncanın da bulunduğu 14 farklı emoji yer alıyor. Afyonu tasvir etmek amacıyla kullanılan diğer emojiler arasında ise çeşitli yaprak emojileri, limon, üzüm, karpuz, kiraz, çilek, ananas, pasta dondurma ve köpek emojileri de yer alıyor.