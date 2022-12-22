Anne-babalar dikkat! Emojilerin gizli anlamları deşifre edildi
Uzmanlar, gençler arasında uyuşturucu kullanımı ve cinselliği ifade etmek için kullanılan emojileri açıkladı.
İngiltere’de Surrey Polisi ebeveynleri ve öğretmenleri, gençlerin uyuşturucu ve cinselliğine ilişkin kullandığı çeşitli emoji kalıplarına dair bir uyarı yayınlandı.
Yetkililer, gençlerin ailelerine yakalanmamak adına mesajlaşma uygulamalarında emojilerle oluşturulan gizli kodlara yöneldiğini belirterek, bu türden bir gizliliğin onları uyuşturucu gibi zararlı alışkanlara yönlendirebileceğine dikkat çekti. Polisler, ayrıca emoji diline hakim olan uyuşturucu satıcılarının da kolayca ergenlere ulaşabildiği konusunda uyardı.
Surrey Polisi, ailelere ve öğretmenlerde emojiler hakkında farkındalık yaratmak için gençler arasında sık kullanılan ifadeleri ve onların anlamlarını içeren bir grafik yayımlandı.
14 EMOJİ VE ANLAMLARI
Grafikte, afyonu temsil eden 4 yapraklı bir yoncanın da bulunduğu 14 farklı emoji yer alıyor. Afyonu tasvir etmek amacıyla kullanılan diğer emojiler arasında ise çeşitli yaprak emojileri, limon, üzüm, karpuz, kiraz, çilek, ananas, pasta dondurma ve köpek emojileri de yer alıyor.