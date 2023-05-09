Antalya'da büyük panik! Polis, ambulans, itfaiye seferber oldu

Antalya’da sinir krizi geçiren bir şahıs, evinin balkonuna çıkıp eline ne geçirdiyse sokağa fırlattı. Fırlattığı bazı cam eşyalar yüzünden polis ve çevredekiler zor anlar yaşarken, sokak trafiğe kapatıldı. ‘Akşam parti vereceğiz kim gelecek? Herkes benim davetlim, Sabaha kadar parti’ diyen şahıs, balkondan içeri girdiğinde ise polisle göz göze geldi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.