Artık o meşhur fotoğraflar çekilemeyecek!
Son yıllarda, özellikle gençlerin ilgisiyle sosyal medya fenomeni haline gelerek, bulunduğu konumdaki İstanbul manzarası nedeniyle dünyanın dört bir köşesinden ziyaretçilerin akınına uğrayan Büyük Valide Han'ın çatısında oluşan çökmeler nedeniyle tarihi yapının çatısına çıkış yasaklandı.
İstanbul'un yıllardır bilinen, ziyaret edilip çeşitli hatıra fotoğrafları çektirilmesi artık gelenek haline gelen muhitleri ve yapılarının aksine, son birkaç yıl öncesine kadar adının bile bilinmediği bir tarihi miras, hızlı bir şekilde geniş kitlelerce fark edilmeye ve ziyaretçi akınına uğramaya başlamıştı.
Fatih ilçesinin Mahmutpaşa semtinde, Çakmakçılar Yokuşu'nda bulunan Büyük Valide Han, kısa bir süre içerisinde sosyal medya fenomeni olmuş, fotoğraf paylaşım ağı olan Instagram'da bir günde binlercesi paylaşılan İstanbul manzaralı fotoğraflara ve özçekimlere ev sahipliği yaptıkça hayranları ve ziyaretçileri de giderek artmıştı.
Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından Sultan Ahmet Han'ın eşi Mahpeyker Kösem Sultan tarafından 1651 yılında inşa ettirilen Valide Han'dan (Büyük Valide Han), asırlara yayılan ömrü boyunca birçok farklı amaca hizmet etmişken, sahip olduğu manzara sayesinde özellikle gençlerin ve turistlerin yoğun ilgisiyle adeta yeni bir görev üstlenmişti.